«Коммерсант»: Минюст утвердил приказ МВД о денежных вознаграждениях для информаторов

Министерство юстиции утвердило приказ министерства внутренних дел о денежных вознаграждениях для информаторов правоохранительных органов, сообщает «Коммерсант».

Приказ предполагает выплаты от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Решение о выплатах в размере до 500 тысяч рублей будут принимать региональные управления МВД, до 3 миллионов рублей — первый заместитель руководителя МВД Александр Горовой. Дать согласие на вознаграждение более 3 миллионов рублей должен будет уже министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Подразделение полиции должно будет обратиться в департамент МВД по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий. В случае одобрения информация о выплате появится на официальном сайте министерства.

Неназванные действующие сотрудники правоохранительных органов в разговоре с изданием утверждают, что число граждан, помогавших МВД с информацией, увеличится, а частные детективы превратятся в «охотников за головами».

При этом председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин отметил, что приказ не предусматривает защиты от злоупотреблений полицейских. Те могут раскрыть дела и сообщить об этом доверенному лицу, с которым в дальнейшем разделят вознаграждение.

В настоящий момент специального бюджета для вознаграждений информаторов нет. Как отмечает «Коммерсант», они могли рассчитывать на медали «За содействие МВД», грамоты, удостоверение внештатного сотрудника и ценные подарки. Деньги для вознаграждения изыскивались из собственных фондов МВД под каждый конкретный случай.