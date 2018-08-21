Трамп: для снятия санкций Россия должна пойти на сотрудничество по Украине и Сирии

Президент США Дональд Трамп не планирует снятие санкций с России, однако готов рассмотреть его, после того как Россия пойдет на сотрудничество по таким вопросам, как Сирия и Украина. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

«Я совсем не рассматриваю это (прим. — снятие санкций с России). Нет. Я рассмотрю, если они сделают что-то хорошее для нас. Но без этого — никак... У нас есть много вещей, которые можно улучшить: Украина, Сирия и еще много всего», — приводит слова Трампа агентство.

Год назад, в августе 2017 года, канцлер Германии Ангела Меркель заявляла Reuters, что для снятия санкций Евросоюза с России должна быть улажена причина их введения — военный конфликт на Донбассе.

США объявили о санкциях против российских чиновников в марте 2014 года, причастных к аннексии Крыма. Тогда были заморожены их активы в США, а также введены визовые ограничения. Затем аналогичные меры ввел Евросоюз.

Впоследствии США и ЕС расширили первоначальный пакет ограничительных мер. Последние санкции США были введены в апреле, когда Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц.

22 августа вступят в силу новые санкции США против России, аннонсированные Государственным департаментом. В заявлении ведомства говорилось о том, что правительство России использовало химическое и биологическое оружие против собственных граждан и нарушило нормы международного права, предусмотренные законом от 1991 года.