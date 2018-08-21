Microsoft вновь обвинила российских хакеров во вмешательстве в предстоящие выборы

Microsoft зафиксировала попытки хакеров, предположительно связанных с Россией, создать несколько фейковых доменов, имитирующих сайты американских политических организаций для получения данных американских политиков. Об этом компания написала в своем блоге.

По их данным, группировка Strontium (также известная как Fancy Bear и APT28) создала имитации сайтов Международного республиканского института (International Republican Institute), в совет директоров которого входят шесть сенаторов от республиканцев и один кандидат в парламент, а также Института Хадсона (Hudson Institute), крупного консервативного политического центра. Еще три сайта имитировали верстку сайтов Сената (не представляя собой какого-то отдельного его подразделения).

Microsoft отмечает, что пока что нет доказательств того, что эти усилия хакеров увенчались успехом и им удалось получить данные чиновников и кандидатов. Компания также не может точно назвать лиц, которые были целью кибератаки.

Microsoft уже заявляли о попытках вмешательства в промежуточные выборы. 19 июля вице-президент компании сообщил Politico о попытках кибератаки в отношении троих участников промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018 года. По его словам, хакеры пытались заполучить данные кандидатов через страницы на поддельном домене Microsoft.

О попытках взлома своего предвыборного сайта в августе также сообщала кандидат в Конгресс от демократов. Хостинговая компания, заметившая их, отмечала, что большинство осуществлялись с российских IP-адресов.

Промежуточные выборы пройдут в США 6 ноября. На них будет полностью переизбраны ряд губернаторов, а также часть парламента — треть сенаторов и нижняя палата Конгресса полностью.