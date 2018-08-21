«Свободу Сенцову. 100 дней». В Казани активисты «Открытой России» растянули баннер в поддержку украинского режиссера

В Казани активисты «Открытой России» растянули баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии уже 100-й день. Об этом сообщает издание «Idel.Реалии».

Фото: Telegram-канал «Надоел для СМИ»

Баннер с надписью «Свободу Сенцову. 100 дней» активисты растянули рядом с Казанским кремлем.

Акции в поддержку Сенцова пройдут в нескольких городах России, Украины и других стран. Как сообщает Русская служба Радио Прага, чешские кинематографисты объявили 21 августа днем начала «цепной» голодовки в поддержку Сенцова. Одним из инициаторов акции является документалист Вит Янечек из Ассоциации режиссеров, сценаристов и драматургов (ARAS).

Украинский режиссер Олег Сенцов, держащий голодовку с 14 мая в поддержку украинских политзаключенных, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО). Он был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отклонила два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. По словам родственников режиссера, сам Олег Сенцов выступает против написания прошения о помиловании.