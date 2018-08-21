Суд приговорил челябинского полицейского к 4,5 годам колонии за избиение супругов

Челябинский суд приговорил сотрудника полиции Глеба Пермякова к 4,5 годам колонии общего режима за применение силы к задержанным. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и нарушении прав граждан, сообщила пресс-служба Кыштымского городского суда.

Суд признал вину Пермякова в двух эпизодах применения насилия к гражданам (пункт «а» части 3 статьи 286) и в одном эпизоде применения должностным лицом насилия с использованием спецсредств. Подсудимый свою вину не признал и обжаловал приговор.

По версии следствия, в марте 2017 год сотрудник патрульно-постовой службы Пермяков задержал автомобиль, в котором ехали супруги Иван и Наталья Шипулины. Шипулин сначала отказался сесть в патрульную машину, но его туда усадили силой.

Как писала газета «Кыштымский рабочий», Шипулину уложили в полицейский автомобиль на пол между передними и задними сиденьями, Пермяков «прыгнул» на нее сверху и нанес ей травму рта, а потом поставил на нее ноги и в таком положении ее довезли до отдела полиции.