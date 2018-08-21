Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с ЦАР

Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) заключили межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Подписи под документом поставили глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и его коллега из ЦАР Мари Ноэль Койяра. По словам Койяра, армия страны «полностью деструктурирована», и нужно восстановить ее боеспособность.

В России считают ЦАР перспективным партнером в Африке, а активизация военных контактов отвечает интересам обеих стран, заявил Шойгу.

Ранее российский МИД сообщил, что Москва в январе-феврале безвозмездно отправила в ЦАР стрелковое оружие и боеприпасы, а также разместила там гражданских и военных инструкторов для подготовки местных военных «в строгом соответствии с требованиями санкционного режима Совбеза ООН в отношении этой страны».

Напомним, в конце июля в ЦАР убили российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Они снимали документальный фильм о «ЧВК (прим. — частной военной компании) Вагнера» в рамках деятельности «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Их тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю.

По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника.