РБК сообщил о роспуске владельцем Forbes трех изданий

Медиагруппа ACMG, проектом которой является российская версия Forbes, решила сократить штат изданий «GEO», «GEOленок» и «Gala Биография». Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех источников в медиагруппе.

Собеседники издания уточнили, что никаких официальных уведомлений от руководства группы журналисты не получали, но им предложили написать заявления об увольнении по соглашению сторон.

Ранее директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман сообщал, что будет лишь сокращена периодичность выхода изданий, но не уточнил, как именно они будут выходить. При этом Озман признал, что медиагруппа в настоящее время оптимизирует издержки, так как журналы нерентабельны.

Замруководителя по международному развитию немецкой Gruner + Jahr (владелец лицензий на журналы) Даниэль Гессе сказал РБК, что издания «GEO», «GEOленок» и «Gala Биография» продолжают выходить в России.

Группа ACMG последние несколько месяцев конфликтует с редакцией российского Forbes, своего флагманского проекта. В конце июля журналисты обратились к американским издателям с просьбой не утверждать на пост главного редактора Андрея Золотова, возглавлявшего в редакции lifestyle-подразделение. Ранее исполняющим обязанности главного редактора был Николай Мазурин, который занимал пост шеф-редактора издания, а в начале июня ACMG уволил с поста главного редактора журналиста Николая Ускова.

В июле редакция российского издания Forbes обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы из-за пропавшей из печатной версии августовского номера журнала статьи «Дела семейные» о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В начале августа журналисты издания отказались сдавать материалы из-за задержки зарплаты.