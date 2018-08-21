В Подмосковье после массового отравления умер рабочий из Узбекистана

В подмосковных Котельниках погиб один человек и 25 пострадали после отравления рабочих на стройке, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

В пресс-службе уточнили, что 23 граждан Узбекистана доставили в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2.

Источник агенства в экстренных службах рассказал, что рабочие новостройки отравились еще 18 августа. После безуспешного самолечения они обратились к врачам. Один из пострадавших скончался до приезда скорой помощи.

«Есть данные, что рабочие отравились в субботу во время отдельного празднования, когда они употребляли в пищу свои продукты. Они пожаловались на плохое самочувствие, не вышли на работу, но не просили их госпитализировать. Когда состояние ухудшилось, мы принудительно немедленно госпитализировали всех пострадавших», — сказал сотрудник генподрядной компании BOES Construction.

Представитель компании добавил, что они предоставляют организованное питание рабочим с помощью кейтеринга.