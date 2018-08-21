У здания Госдумы проходит акция против повышения пенсионного возраста

У здания Госдумы в Москве, где сегодня проводятся парламентские слушания по вопросу повышения пенсионного возраста, проходит акция против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин в своем твиттере.

По данным Интерфакса, у Госдумы собрались несколько десятков человек. С пришедшими на акцию встретились депутаты КПРФ.

Во время нее, передает «ОВД-Инфо», задержали активистов «Левого фронта» Дениса Носова и Льва Скорякина за акцию с гробом. По словам Носова, гроб являлся частью акции против повышения пенсионного возраста.

Как сообщает ТАСС, мэрия Москвы получила четыре заявки на согласование митингов против повышения пенсионного возраста. Собеседник агентства в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сказал, что все заявки находятся в стадии рассмотрения. Как уточнил представитель департамента, все планируют провести акции 2 сентября, организатором одной из акций является московское отделение КПРФ.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.