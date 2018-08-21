Секретарь ОНК: Сенцова начнут кормить принудительно, если его жизни будет угрожать опасность

ФСИН начнет принудительно кормить осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку 14 мая, если его отказ от пищи будет угрожать жизни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

«100 дней голодовки — это очень сложно, Сенцов, конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже скончался. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно», — сказал Мельников.

По мнению правозащитника, голодая, заключенный только вредит своему здоровью.

«Я не считаю, что голодовка — это эффективный способ отстаивания своих прав, это только вредит здоровью. Но нужно понимать, что Сенцов в данном случае идет на принцип», — сказал ответственный секретарь ОНК.

Украинский режиссер Олег Сенцов 100 дней держит голодовку в поддержку украинских политзаключенных. Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму и отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО).

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отклонила два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. По словам родственников режиссера, сам Олег Сенцов выступает против написания прошения о помиловании.