«Сенцов может умереть в любую минуту»: в газете Le Monde вышло обращение к европейским лидерам

Почти все французские СМИ выпустили во вторник, 21 августа, и накануне, статьи и сюжеты об украинском режиссере Олеге Сенцове, отмечая таким образом 100-й день его голодовки в российской тюрьме. Газета Le Monde опубликовала обращение к европейским лидерам за подписью всемирно известных режиссеров, писателей и философов.

Письмо вышло под заголовком: «Олег Сенцов может умереть в любую минуту», среди его подписантов — многие из тех, кто поддержал предыдущее обращениес требованием отпустить украинского режиссера, опубликованное Le Monde 12 августа.

Подобных обращений и акций в поддержку Сенцова с участием известных людей было уже очень много — авторы письма сами напоминают, что первая из них прошла еще в июне 2014 года, — но молча смотреть на то, как человек умирает на глазах у всего мира, невозможно.

«Сегодня, в 100-й день его голодовки, мы еще раз повторяем наш призыв к европейским руководителям с тем, чтобы они приложили всю свою власть и все способы давления, при помощи которых можно было бы добиться немедленного освобождения украинского кинематографиста Олега Сенцова», — говорится в обращении, которое подписали режиссеры Жан-Люк Годар, Франсуа Озон, Бертран Тавернье, Жак Одиар, писатели Джонатан Литтелл и Пьер Леметр, философы Мишель Ельчанинофф и Славой Жижек, посол Франции по правам человека Франсуа Крокет, общественный деятель и экс-министр юстиции Франции Кристиан Тобира и другие.

Напомнив о том, что западные руководители (среди которых «лидером» является президент Макрон — ред.), неоднократно обращались по поводу освобождения Сенцова и «заявляли формальные протесты», авторы письма подчеркнули, что в то же время все западные президенты и премьеры (за исключением британцев) «легитимизировали» своими встречами с Путиным преступления российского режима.

«Олег Сенцов может умереть в любой момент, в любую минуту. Если сегодня еще остается что-то в качестве политического подтверждения (существования) европейских демократий, со смертью Олега Сенцова все это будет утеряно окончательно», — убеждены авторы, которые напомнили лидерам европейских стран об уроках прошлого: «Своей борьбой, которая, к несчастью идет без реальной поддержки, Сенцов осветит то, какими должны быть ценности в XXI веке, дабы демократии не повторили ошибок XX-го, собственноручно вскармливая монстров, которые затем их пожрут».

Украинский режиссер Олег Сенцов 100 дней держит голодовку в поддержку украинских политзаключенных. Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму и отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО).

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отклонила два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Сенцов должен лично написать прошение о помиловании, однако, как говорят родственники украинского режиссера, он не собирается этого делать.