Больше половины американцев выступили за улучшение отношений с Россией

Большинство американцев выступают за то, чтобы власти США в сложившихся условиях пытались улучшить отношения с Россией, а не предпринимали против нее жестких дипломатических и экономических шагов. Об этом говорится в данных опроса социологической службы Gallup.

Согласно его итогам, за улучшение отношений с Россией высказались 58% респондентов, а за жесткие дипломатические шаги в отношении нее выступили 36% опрошенных.

Две трети опрошенных американцев сказали, что они внимательно следят за новостями о выборах в президенты США и возможном вмешательстве России в 2016 году, в том числе 33% сообщили, что они следят «очень внимательно». Социологи отметили, что те, кто следят за сообщениями в СМИ о России и наблюдали за президентскими выборами 2016 года, выступают за введение санкций.

Американцы больше склонны верить в то, что Россия действительно вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году. Так считают 75% опрошенных, 16% придерживаются противоположной точки зрения. При этом, по мнению 39% опрошенных, предполагаемое «российское вмешательство» повлияло на исход президентских выборов в 2016 году.

В Gallup отметили, что чаще во вмешательстве в предвыборную кампанию Россию обвиняют американцы, которые придерживаются демократических взглядов. В том, что вмешательство России в выборы было и изменило их исход, уверены 78% демократов. Среди республиканцев с этим согласны 9%. Больше половины сторонников Республиканской партии (58%) считают, что Россия вмешивалась в выборы, но это не изменило их итога. Почти каждый третий республиканец идею вмешательства России в президентские выборы в США отрицает.

«Хотя напряженность российско-американских отношений продолжает усиливаться, все больше американцев склонны полагать, что США лучше пытаться улучшить отношения с Россией. Американцы в значительной степени убеждены в том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, но по большей части разделена по партийным линиям относительно того, изменило ли участие России исход выборов», —подытожили в социологической службе.

Напомним, в начале августа США анонсировали новые санкции против России. Документ, в котором о них говорилось, был внесен в Сенат членами Республиканской партии. По словам политиков, новые санкции должны увеличить давление на Россию после ее предполагаемого вмешательства в выборы президента США, а также агрессии в Крыму и деятельности в Сирии.

8 августа «Коммерсант» опубликовал фрагменты законопроекта. На фоне новостей о новых санкциях произошло ослабление рубля, что в Центробанке (ЦБ) России назвали «естественной реакцией» финансового рынка.

Текст законопроекта на сайте Конгресса США опубликовали 14 августа. В нем говорилось, в частности, о санкциях в отношении семи российских банков, госдолга России, о необходимости подготовки доклада о личных активах и состоянии российского президента Владимира Путина и определения, является ли Россия страной-спонсором терроризма.

Bloomberg сообщал, что Конгресс может смягчить санкции. «Мы хотим убедиться, что экономический ущерб максимально ограничивается российской экономикой, а побочные эффекты минимальны», — сказал изданию сенатор Крис Ван Холлен.