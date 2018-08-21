Настя Рыбка отдала Дерипаске аудиозапись с его словами о вмешательстве России в выборы США

Фигурантка уголовного дела о проведении секс-тренингов в Таиланде Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, передала бизнесмену Олегу Дерипаске аудиозапись разговора на которой, по словам девушки, миллиардер рассказывает о вмешательстве России в выборы США. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Вашукевич также дала слово не обсуждать тему аудиозаписи с журналистами, а Дерипаска, по ее словам, пообещал «кое-что» взамен. Обвиняемая не уточнила, остались ли у нее копии записанного разговора.

Ее слова агентство передало из Паттайи, где проходили слушания по делу. Во время них Вашукевич, а также Александр Кириллов, который называет себя Алекс Лесли, и еще шесть фигурантов дела, отказались признать вину.

Напомним, 26 февраля Рыбку, Лесли и еще восемь других человек задержали в Таиланде за незаконное проведение секс-тренингов. Спустя два дня все они попросили США об убежище. В посольстве России в Таиланде не увидели «политики» в задержании Лесли и Рыбки, заявив, что это обычное уголовное дело.

Рыбка, после того, как ее задержали, рассказала, что у нее есть записи разговора российского бизнесмена Олега Дерипаски с третьими лицами о выборах в США и пригласила в тайскую тюрьму журналистов. Сам Дерипаска свою причастность к вмешательству в этот процесс отвергал.

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт назвала «довольно странной историей» заявление россиянки. «Я уверена, что если в ее словах есть что-то очень интересное, о чем нам нужно будет знать, наши тайские коллеги нам об этом сообщат», — заключила Науэрт.

До задержания, в феврале Дерипаска подал иск против Лесли и Рыбки из-за публикации в соцсетях фотографий, на которых изображен бизнесмен, а также аудиозаписей его разговоров, которые, как считает миллиардер, раскрывают детали его частной жизни. Усть-Лабинский суд Краснодарского края частично удовлетворил иск миллиардера. Судья обязал Рыбку и Лесли выплатить по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за раскрытие информации о его частной жизни.

Поводом к подаче иска послужило расследование ФБК, в котором утверждалось, что бывший вице-премьер Сергей Приходько и бизнесмен Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии. Это выяснилось благодаря снимкам в инстаграме и книге Насти Рыбки, которая сопровождала мужчин в той поездке. Навальный назвал этот отдых формой взятки высшему должностному лицу и потребовал от Генпрокуратуры провести проверку.

После этого Роскомнадзор по решению суда ограничил доступ к блогу Алексея Навального, где изначально было опубликовано расследование о совместном отдыхе Рыбки и Дерипаски, и грозился заблокировать Instagram, где Рыбка публиковала фото и видео с миллиардером. После того, как Навальный удалил расследование, Роскомнадзор исключил интернет-ресурс оппозиционера из Единого реестра запрещенной информации.