ЦБ возобновил закупку валюты после обвала рубля

Центральный банк России закупил иностранную валюту для Минфина впервые после обвала рубля в августе этого года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Закупка валюты на сумму 17,5 млрд рублей произошла 17 августа с расчетом на 20 августа. Последний раз ЦБ закупал валюту 8 августа, тогда сумма составила 8,4 млрд рублей (днем ранее закупка равнялась 16,7 млрд рублей).

Регулятор, согласно заявлениям, планировал с 7 августа по 6 сентября 2018 года направить на закупку валюты 383,2 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. В ЦБ уточняли, что банк может корректировать ежедневный и месячный объемы покупки иностранной валюты для ограничения волатильности курса рубля.

Напомним, последний раз ЦБ ограничивал покупку валюты для Минфина на внутреннем валютном рынке в апреле 2018 года. Тогда поводом для таких действия регулятора послужили санкции США. Рубль резко ослабел, поэтому около недели ЦБ не закупал валюту однако потом возобновил операции и при этом увеличил ежедневный объем.