Жена заключенного рассказала о бунте в пермской колонии

В исправительной колонии № 37 (ИК-37) Пермского края заключенные устроили бунт из-за конфликта с начальником колонии. Об этом сообщает издание 59.ru со ссылкой на жену одного из заключенных Жанну Цвирку.

По ее словам, причиной выступления стало недовольство заключенных работой администрации колонии. 17 августа они требовали встречи с прокурором, но им отказали. После этого, как рассказала Цвирка, десять человек поместили в штрафной изолятор, где ночью пять заключенных пытались покончить с собой. Она добавила, что в колонию после обращения родственников выехал помощник прокурора.

В пресс-службе краевого управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изданию сказали, что заключенные специально провоцируют волнения. В ведомстве считают, что они через родственников дезинформируют о ситуации.

«18 августа в общей сложности пять осужденных не подчинились законным требованиям сотрудников колонии, и их на законных основаниях поместили в ШИЗО. Анонимные сообщения по ИК-37 поступают регулярно, но это провокации со стороны осужденных. В связи с чем мы вынуждены обращаться в суд для защиты нашей репутации», — сказали в краевом управлении ФСИН.

С сентября 2016 года ИК-37 была перепрофилирована в исправительную колонию строгого режима, в которой содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов.

В штрафном изоляторе колонии 1 января 2018 года погиб бывший сотрудник ОМОН Артем Тронин. Его родственники считали, что на него оказывалось давление со стороны сотрудников исправительного учреждения.