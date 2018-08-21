В Ленинградской области депутат предложил добавить в школьную форму элементы униформы Великой Отечественной войны

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в школах форму для учителей и учеников с элементами униформы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правильным шагом стало бы введение единой формы и для педагогическо-учительского состава учебных заведений. Внешний вид одежды, на мой взгляд, также должен иметь внешние элементы униформы Великой Отечественной. Прошу Вас рассмотреть данное предложение и дать ему соответствующую профессиональную оценку», — пишет Петров в письме к Васильевой.

По мнению депутата, форма должна иметь внешний вид, напоминающий школьную форму 40–60 годов и военную форму 30–40 годов. Петров напомнил, что военнослужащие в то время носили похожую одежду, которая различалась цветами.

Он отметил, что введение такой формы «способствовало бы повышению патриотизма у подрастающего поколения, продемонстрировало бы неразрывную связь времен и дала стимул к гордости за честь своего мундира».

«Также, помимо самой формы, стоило бы ввести универсальный школьный головной убор — пилотку. Данный элемент гардероба пользуется популярностью у населения, и его внедрение встретило бы одобрение у родителей и детей», — подчеркнул депутат.

Ранее замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить в России единую цену на школьную форму и заказывать ее пошив у российских фабрик.

По его мнению, форма для учеников младших и средних классов не должна стоить выше трех тысяч рублей, а стоимость формы для старшеклассников должна быть ограничена четырьмя тысячами рублей.

В августе «Роскачество» проверило школьные брюки в 27 регионах России, у 60% товаров были выявлены нарушения.