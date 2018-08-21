Полиция Финляндии начала расследование о домогательствах россиян к волейболисткам на международных соревнованиях

Полиция Финляндии и власти Португалии начали совместное расследование сообщений о домогательствах со стороны российских спортсменов на Европейских университетских играх, сообщается на сайте финского правительства со ссылкой на министра по делам Европы, спорта и культуры страны Сампо Терхона.

«Я и весь финский спортивный мир шокированы и сожалеем о домогательствах к финским спортсменкам на соревнованиях, организованных в Португалии. Финляндия с нулевой толерантностью относится к домогательствам в спорте», — говорит Терхо.

В конце июля финские волейболистки обвинили российских волейболистов в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования на Европейских университетских играх, которые состоялись в португальском городе Коимбра с 14 по 28 июля.

«Тренер российской команды подошел к финке и схватил ее сзади, но ей удалось вырваться. Местная охрана не вмешивалась, хотя наши спортсмены обращались за помощью. Позже российский спортсмен подошел к финской девушке, и ситуация была угрожающей. Финская сторона вызвала полицию, но полицейские не нашли состава преступления», – сообщил представитель делегации Финляндии Марку Рантахалвари.

Сборную России по волейболу на Европейских университетских играх представляла команда Дагестанского государственного университета.

По словам российских спортсменов, они нашли плачущую девушку и, подсев к ней, захотели ее утешить. Однако из-за языкового барьера стороны не поняли друг друга, и девушка убежала в номер. Студенты из Дагестана отправились вслед за ней, чтобы выяснить причину слез, но их не впустили внутрь. Спортсменка вызвала полицейских, но те, не найдя состава преступления в действиях студентов, не стали никого задерживать.