В Мозамбике вводят налоги на журналистику

В Мозамбике с 22 августа вступает в силу указ, согласно которому вводятся налоги на журналистику. Об этом сообщает организация Human Rights Watch.

В соответствии с новым указом, иностранные корреспонденты должны будут заплатить 2500 долларов за аккредитацию на разовую поездку в Мозамбик, а стоимость года работы в стране составит 8300 долларов.

Указ устанавливает пошлины для местных СМИ. В частности, они должны будут платить 3300 долларов за новые публикации.

«Наложение сборов на журналистов серьезно повлияет на их способность освещать октябрьские муниципальные выборы и всеобщие выборы 2019 года», — сказала директор южноафриканского отделения организации Дева Мавинга.

По словам директора Информационного бюро Мозамбика Эмилии Мойаны, новые пошлины являются ответом на рыночные условия и обусловлены необходимостью поддержания дисциплины в СМИ.

Документ, вводящий плату, был принят властями Мозамбика в июле.