Минфин США ввел санкции против двух россиян и шести судов

Вашингтон ввел новые ограничительные меры против двух граждан России Антона Александровича Нагибина и Марины Игоревны Царевой за кибератаки. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Согласно информации Минфина США, Царева и Нагибин работали в петербургской компании DiveTechnoService («Дайвтехносервис»), которая уже находилась в санкционном списке США.

Россияне, по словам предстаивтелей США, пытались обойти санкции. В частности, Царева для этого прибегла к помощи компании Vela-Marine Ltd, указывается в документе.

Минфин США также внес компанию Lacno S.R.O., офис которой находится в Словакии, в расширенные санкционные списки, так как она сотрудничала с компанией «Дайвтехносервис».

По информации The Bell, «Дайвтехносервис» занимается поставкой подводного оборудования. В 2014-2017 годах компании получила контракты от Минобороны на 3 млрд рублей. Издание также указывает на возможную связь «Дайвтехносервиса» и «шпионского» судна «Янтарь», которое якобы появляется вблизи с подводными телекоммуникационными кабелями, которые соединяют страны и даже континенты.

Минфин США, вводя новые санкции, пояснил, что «Россия активно обследовала подводные кабели связи, которые передают большинство телекоммуникационных данных в мире».

Кроме того, в санкционный список из-за связей с КНДР внесены шесть судов под российским флагом: Бэлла, Богатырь, Нептун, Партизан, Патриот и Севастополь, а также две российские компании: Primorye Maritime Logistics Co Ltd (Primorye) и Gudzon Shipping Co LLC (Gudzon), базирующихся во Владивостоке.

По информации Минфина США, эти шесть судов и две компании, способствовали перевозке товаров и продуктов, которые запрещены США и ООН.

Ранее США внесли российскую компанию «Профинет» и ее гендиректор Василия Колчанова, а также китайскую фирму Dalian Sun Moon Star International logistics Trading и зарегистрированную в Сингапуре SINSMS в новые санкции списки из-за сотрудничества с Северной Кореей.

Минфин пояснил, что «Профинет», занимающаяся обслуживанием портов Находки, Восточного, Владивостока и Славянки, предоставляла свои услуги как минимум шести разным судам под флагами Северной Кореи. «Колчанов лично принимал участия в сделках, относящихся к КНДР, и взаимодействовал напрямую с представителями Северной Кореи в России», — уверены в США.

Минфин США ввел санкции против российского коммерческого банка «Агросоюз» в рамках ограничительных мер в отношении Северной Кореи. По версии американского ведомства, представитель Внешторгбанка КНДР в Москве Ли Чжон Вон проводил денежные транзакции через «Агросоюз», что стало причиной введения против него санкций.