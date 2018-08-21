Онищенко назвал «холостяцкую жизнь» главной причиной ранней смертности мужчин

Первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что «холостяцкая жизнь» повышает вероятность смерти. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Самым большим риском прекращения продолжительности жизни человека является холостяцкая жизнь мужчины — 3,5 тысяч суток недожития, это 9 лет и 7 месяцев», — привел данные депутат в ходе слушаний в Госдуме.

Одинокие женщины «не доживают» 1,6 тысяч суток — «в два раза меньше, чем мужчины», отметил Онищенко.

Сегодня в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросу повышения пенсионного возраста. Депутаты договорились созвать специальную рабочую группу с широким представительством: министры, отраслевые эксперты, ревизоры, депутаты, профсоюзов и т. д.

В конце июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что средняя продолжительность жизни россиян за последнее десятилетие увеличилась на восемь лет. Он отметил, что по этому показателю Россия находится в числе лидеров.

«Мы должны выйти в 2030 году на продолжительность жизни 80 лет, то есть мы должны фактически в течение 12 лет, даже чуть меньше, осуществить достаточно серьезный прорыв», – сказал Топилин.

Министр добавил, что пожилых людей будет становиться больше, поэтому «придется перестраивать все свои институты».

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.