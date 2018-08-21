Суд Петрозаводска продлил арест главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Городской суд Петрозаводска продлил до 26 октября арест главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву.

Адвокат Виктор Ануфриев считает, что следствие хочет быстрее передать дело в суд, поэтому торопится с результатами.

«Два месяца с момента возбуждения уголовного дела еще нет, а сегодня уже закончено предварительное следствие. Наверное, мои слова подтверждаются о том, что да, следствие торопилось», — сказал Ануфриев корреспонденту «Новой».

Все заседания идут в закрытом режиме. Обо всех подробностях журналисты узнают от адвоката.

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В апреле Дмитриев был оправдан Петрозаводским городским судом по делу об изготовлении детской порнографии, которое на него завели в декабре 2016 года. Ему инкриминировали 9 фотографий, обнаруженных в его компьютере, на которых его приемная дочь изображена без одежды. Историк утверждал, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

14 июня оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии. На заседании прокуратура представила результаты нового психологического обследования девочки, о котором Дмитриев и его адвокат не знали. Оно было сделано уже после решения суда первой инстанции (экспертиза, проведенная во время следствия в 2017 году, установила, что своими действиями Дмитриев не причинил ребенку никакого вреда). Дело отправили на доследование в связи с «вновь открывшимся обстоятельствами». 23 июля Верховный суд Карелии оставил Дмитриева под арестом.

Сергей Маркелов, специально для «Новой»