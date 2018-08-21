В Москве задержали участников акции в поддержку голодающего Олега Сенцова

На Чистопрудном бульваре в Москве задержали активистов, устроивших пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 100 дней держит голодовку в ямальской колонии.

Полиция задержала не менее семи человек, их повезли в отделение полиции для составления протокола.

Фото: Мария Ефимова/ «Новая газета»

В общей сложности на акцию пришли около 30 человек, некоторые из них держали плакаты в поддержку осужденного режиссера и сменяли друг друга.

Фото: Мария Ефимова/ «Новая газета»

«Жутко было читать про эту голодовку. В какой-то момент я стал звонить моим друзьям, мы стали обсуждать, что делать. Мы пели песни у памятника Маяковскому, потом ребята из «Мемориала» сделали подборку фильмов о Сенцове и о других украинских политических заключенных. Мы праздновали день рождения Сенцова, но все это такие всплески, хочется, чтобы пришло много народу, но люди боятся выйти, потому что сейчас законы, которые ограничивают выход на улицу. В случае с голодающим человеком уже говорить о каких-либо согласованиях уже никак нельзя. Я стал думать о том, чтобы просто собраться у Грибоедова, особо не обсуждая вопрос санкционированности, а просто выйти на площадь», — объясняет один из пикетирующих, музыкант Алексей Беленкин.

Ранее во вторник ассоциация «Свободное слово» провела одиночные пикеты у памятника Пушкину в Москве. В ней участвовали переводчицы Любовь Сумм и Наталья Мавлевич, писательница Людмила Улицкая, литературовед Мариэтта Чудакова и другие.

Ассоциация «Свободное слово» проводит серию одиночных пикетов за обмен узников России и Украины в 100-й день голодовки Олега Сенцова pic.twitter.com/dbXuYXwBOQ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 21, 2018

Акция в поддержку Сенцова также прошла в Казани. Там активисты «Открытой России» растянули баннер с надписью «Свободу Сенцову. 100 дней» недалеко от Казанского кремля.

Фото: Telegram-канал «Надоел для СМИ»

Украинский режиссер Олег Сенцов, держащий голодовку с 14 мая в поддержку украинских политзаключенных, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО). Он был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отклонила два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. По словам родственников режиссера, сам Олег Сенцов выступает против написания прошения о помиловании.