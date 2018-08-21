Москалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на Украине

Обмен Олега Сенцова на российских заключенных, содержащихся на Украине, невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает Интерфакс.

«Что касается Сенцова, (Дмитрия) Штыбликова и так далее, у них получились по факту два гражданства. И согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России — так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию», — сказала Москалькова.

Она предложила искать «какую-то новую правовую форму». По мнению уполномоченного, между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.

«Мне кажется, что надо предоставить этим гражданам право выбрать себе гражданство и отказаться от второго. Есть граждане, которые заявляют о том, что хотели бы выйти из украинского гражданства или из российского, но согласно нашему законодательству и украинскому, человек под стражей не имеет права выйти из гражданства», — сказала Москалькова.

Украинский режиссер Олег Сенцов 100 дней держит голодовку в поддержку украинских политзаключенных. Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму и отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО).

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отклонила два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. По словам родственников режиссера, сам Олег Сенцов выступает против написания прошения о помиловании.