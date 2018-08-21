СК завел уголовное дело на полицейского, избившего пассажира в аэропорту Домодедово

Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК) полицейским, избившим пассажира при задержании в аэропорту Домодедово. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

После скандального задержания в Домодедово возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейским.



19 августа на привокзальной площади аэропорта Домодедово сотрудник ППС при задержании гражданина применил к нему насилие, выходящее за пределы допустимого pic.twitter.com/PHOZTVDgXQ — Следственный комитет (@sledcom_rf) August 21, 2018

Уточняется, что сотрудник полиции применил к мужчине «насилие, выходящее за пределы допустимого».

19 августа в московском аэропорту Домодедово сотрудник полиции избил пассажира, находившегося, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. Второй полицейский в этот момент удерживал жену пассажира. За происходившим с родителями наблюдал малолетний сын.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщил, что в отношении задержанного составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

В полиции сообщили, что при патрулировании площади у аэропорта Домодедово полицейские заметили мужчину, «распивающего спиртные напитки, который выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе». В ведомстве утверждают, что во время проверки задержанный вырвал паспорт из рук у полицейского и нецензурно оскорблял его.