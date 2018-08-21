Володин отказался комментировать расследование Навального о квартире за 230 млн рублей

Спикера Госдумы Вячеслава Володина попросили прокомментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального о 82-летней Лидии Барабановой, которую СМИ называют матерью Володина, и которая владеет квартирой площадью почти в 400 кв м.

«Личную жизнь имею право не комментировать», — заявил Володин во время пресс-подхода в Госдуме на просьбу журналиста «Коммерсанта».

«Новая газета» также направляла Володину через Госдуму в день выхода публикации Навального просьбу прокомментировать информацию. При этом представители спикера Госдумы не смогли по телефону оперативно дать комментарий.

Напомним, ФБК опубликовал выписку из Росреестра, в которой сказано, что Лидия Петровна Барабанова с 2011 года владеет квартирой в элитном жилом комплексе «Белый Лебедь» на Воробьевых горах в Москве. По оценке ФБК, рыночная стоимость квартиры с такой площадью в этом ЖК составляет около 230 миллионов рублей (в документе указано, что кадастровая стоимость составляет около 147 млн).

Оппозиционер рассказал, что в начале августа бывшая воспитатель и учитель младших классов Лидия Барабанова стала учредителем компании «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом в 10 млн рублей. Согласно данным СПАРК, Барабанова является совладельцем еще девяти фирм.

В прошлом году «Медуза» сообщала, что Лидия Барабанова открыла свою первую компанию в 72 года. По информации издания, она является собственником 14 тысяч гектаров земли, а еще почти 70 тысяч гектаров были сданы в аренду на 49 лет охотничьим хозяйствам.