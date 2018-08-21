«ВКонтакте» пообещала раскрывать все собранные о пользователе данные. Пока их могут получить только граждане ЕС и ФСБ

Социальная сеть «ВКонтакте» пообещала раскрывать, какие данные компания хранит с первого дня регистрации в соцсети, если пользователь попросит об этом в службе техподдержки, сообщила газета «Фонтанка».

«В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза», — говорится в сообщении «ВКонтакте».

Граждане и резиденты ЕС имеют право запросить данные, которые собрала компания, а также потребовать удалить их, согласно новому закону под названием «Общий регламент по защите данных» (General Data Protection Regulation GDPR). В случае отказа компания может заплатить штраф. «Новая газета» обратилась в пресс-службу соцсети, чтобы узнать появится ли возможность потребовать удалить данные о себе у российского пользователя.

Ранее россиянин Николай Дьячков рассказал об обращении в техподдержку социальной сети с просьбой предоставить данные о том, какими сообществами он управлял и управляет. Однако агент поддержки №63 не смогла передать эти данные.

После вступления в мае GDPR, белорус, проживающий в Польше, Кристиан Шинкевич также попробовал запросить у «ВКонтакте» всю информацию о нем, и соцсеть выслала документ. В нем содержалась история изменений имени в профиле, адреса фотографий в закрытых альбомах, историю восстановления паролей к странице, все личные сообщения и те файлы, которые были удалены.

Активист также рассказал, что после публикации поста администрация соцсети закрыла доступ к его профилю, перестала отвечать по электроннйо почте. «На основании чего, я подал официальную жалобу в Польское Управление по Защите персональных данных», — сказал Шинкевич.

О том, какую еще информацию хранит компания о пользователе, точно не известно. Однако на англоязычной версии сайта указывается, что «ВКонтакте» хранит данные, указанные пользователем в профиле, техническую информацию (например, модель девайса, время, дата и IP входа), подписки на сообщества и история подписок, список его друзей и история добавления других пользователей в друзья, список загруженных аудио и видеозаписей, список фотоальбомов, записи с персональной страницы пользователя, закладки, история блокировок пользователя, информация, полученная в результате действий других пользователей, например, отметки на фотографиях и видео.

Повышенный интерес к «Вконакте» появился после того, 23 июля жительница Барнаула Мария Мотузная, обвиняемая в экстремизме за сохраненные во «ВКонтакте» картинки, опубликовала в Твиттере материалы дела, которые следствию предоставила администрация соцсети (данные подписаны руководителем службы безопасности «ВКонтакте»). К делу Мотузной были приобщены данные об IP-адресах, с которых осуществлялся вход на страницу, а также время посещений; история изменения паролей, прикреплённого номера телефона и имени пользователя.

Представители «ВКонтакте» уточнили «Новой», что компания обязана по запросу предоставлять информацию правоохранительным органам. «Однако в запросе не раскрываются конкретные обстоятельства дела — мы никогда не знаем, запрашивают ли у нас данные на серийного убийцу или по делу «за мем», — сообщил представитель соцсети.

После общественного резонанса Mail.ru Group выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в социальных сетях и предложила перестать наказывать за это в будущем, а также объявила реформу приватности.