Глава Минздрава заявила о возможном производстве в России запрещенных ранее лекарств от эпилепсии

Министерство здравоохранения обсудит с Московским эндокринным заводом возможность выпуска детских форм лекарств от эпилепсии, сейчас входящими в России в списки наркотических и психотропных препаратов. Слова главы министерства Вероники Скворцовой приводит ТАСС.

В частности, речь зашла о выпуске противосудорожного лекарства диазепама в форме ректальных микроклизм. Поскольку в настоящее время в России разрешена инъекционная форма лекарства, считающаяся менее эффективной, министерство обещало узнать, как скоро удастся организовать производство новой версии препарата из субстанций, которые уже есть на территории страны.

Скворцова рассказала о еще нескольких способах обеспечить необходимыми лекарствами родителей неизлечимо больных детей. Так, она предложила привлечь к производству детских форм препаратов аптеки, сотрудники которых могут изготавливать нужные для детей лекарственные формы препаратов. Сейчас в стране таких аптек как минимум 206 (по данным из 42 регионов).

Глава Минздрава также упомянула возможность централизованных закупок государственными учреждениями лекарств, не зарегистрированных в России. Хотя такой механизм, по ее словам, должен применяться только в исключительных случаях (поскольку предпочтительнее первый вариант, связанный с «импортозамещением»), его механизм должен быть прозрачным.

Ранее детский хоспис «Дом с маяком», фонд помощи хосписам «Вера», а также родители детей с эпилепсией в обращении к президенту Владимиру Путину попросили начать ведение учета детей, которые нуждаются в незарегистрированных в России противоэпилептических препаратах.

Их обращение было связано с интервью министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая заявляла, что в России всего семь детей нуждаются в ректальном диазепаме и других противоэпилептических препаратах (данные были получены из 77 регионов).

Однако, по предварительным оценкам сотрудников хосписа «Дом с маяком», в России таких детей более 23 тысяч. Поскольку врачи не прописывают им в медицинских выписках незарегистрированные лекарства, родителям приходится покупать их у нелегальных перекупщиков в России или везти из-за границы.

Напомним, в июле получила широкий резонанс история Екатерины Конновой, которую заподозрили в сбыте наркотиков после попытки продать микроклизмы с диазепамом. Поскольку это противоэпилетпическое лекарство входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен, женщине грозило до 8 лет лишения свободы. Позднее МВД прекратило уголовное преследование.