Суд в Петербурге оштрафовал мужчину за недонесение о вербовке членов ИГ через WhatsApp

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей Шухрата Сатымбаева, который состоял в чате в мессенджере WhatsApp, где вербовались сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», за несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК). Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Сатымбаев был в числе восьми арестованных по обвинению в вербовке новых членов для «Исламского государства» после теракта в метро 3 апреля 2017 года (ст. 205.1 УК). Следствие с самого начала отмечало, что у них нет прямых доказательств того, что именно они завербовали исполнителей теракта, и впоследствии переквалифицировало дело Сатымбаева по ст. 205.6 УК.

Суд учел, что тот пошел на сделку со следствием и что у него на иждивении находятся пятеро детей, и освободил его от наказания в виде лишения свободы.

Суд установил, что «приверженцы радикальных идей ислама» А. Рустамов и И. Ойбек пригласили Сатымбаева в чаты в WhatsApp, где пытались вовлечь их участников в террористическую деятельность.

Для этого в чатах распространялись видео и тексты, «содержащие сведения идеологического террористического характера о политических и религиозных событиях в Сирии, в частности, о боевых действиях между правительственными войсками и НВФ, которые пропагандировали свержение светского государства и создание радикального исламского государства на территории Сирии, а также необходимость религиозного единения мусульман, путем участия в НВФ и ведения "джихада" ».

Ранее в начале августа СК заявил о завершении расследования по делу о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года, в результате которого погибли 15 человек и пострадали еще 67.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов изготовил и пронес с собой в метро два взрывных устройства: одно, несработавшее, разместил на станции «Площадь восстания», а второе привел в действие в вагоне — в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».