США выделили 380 миллионов долларов на обеспечение безопасности выборов

Власти американских штатов планируют потратить большую часть из 380 миллионов долларов, выделенных парламентом на обеспечение безопасности выборов, на обновление программного обеспечения в сфере кибербезопасности и закупку нового оборудования для голосования. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Комиссии по содействию выборам США.

Так, на обновление программного обеспечения штаты планируют потратить 134,2 миллиона долларов, а на оборудование для голосований — 102,6 миллионов. Оставшуюся часть средств планируется потратить на обновление баз зарегистрированных избирателей, средства коммуникации и проверки после выборов.

Новое оборудование нужно для около десятка штатов, перешедших на электронное голосование. Эксперты по безопасности заверили власти, что использование таких физических носителей, как бумажные бланки, является самой надежной защитой от кибератак.

В начале августа американские спецслужбы предупредили властей штатов о том, что электоральная система США к промежуточным выборам в ноябре 2018 года может стать целью атаки иностранных хакеров.

21 августа компания Microsoft вновь заявила о попытках хакеров Fancy Bear, предположительно связанных с Россией, повлиять на ход приближающихся выборов. Те, по их данным, создавали фейковые сайты, имитирующие верстку некоторых влиятельных инситутов республиканцев и сайта Сената, для получения данных американских чиновников.

До этого 19 июля вице-президент компании сообщал Politico о попытках кибератаки в отношении троих участников промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018 года. По его словам, хакеры пытались заполучить данные кандидатов через страницы на поддельном домене Microsoft.

О попытках взлома своего предвыборного сайта в августе также сообщала кандидат в Конгресс от демократов. Хостинговая компания, заметившая их, отмечала, что большинство осуществлялись с российских IP-адресов.

Промежуточные выборы пройдут в США 6 ноября. На них будет полностью переизбраны ряд губернаторов, а также часть парламента — треть сенаторов и нижняя палата Конгресса полностью.