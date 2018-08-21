CNBC сообщил о затонувшей в Баренцевом море российской ракете с ядерной установкой

Россия собирается организовать поиски ракеты с ядерной установкой, затонувшей в Баренцевом море после неудачных испытаний в ноябре прошлого года. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на доклад одной из американских спецслужб.

В операции, сроки которой пока не определены, примут участие три судна, на одном из которых установлено специальное оборудование для работы с радиоактивными материалами.

При этом, как отмечает телеканал, разведка США в своем докладе не упоминает о возможном вреде от затонувшей ракеты для окружающей среды.

О модели затонувшей ракеты с ядерной энергоустановкой, как отмечает CNBC, президент Владимир Путин рассказывал в марте в ежегодном послании к Федеральному Собранию. Он заявлял, что она обладает неограниченной дальностью.

Однако, по данным источников CNBC в разведке, все испытания ракеты были неудачными — самое долгое из них длилось всего две минуты, за которые ракета пролетела не более 22 миль (около 35 км). Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал «слушать президента Российской Федерации Владимира Путина и верить ему».