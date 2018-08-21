Владелец «Механика Погодина»: блокировка связана с давшей денег на строительство судна компанией

Российский танкер «Механик Погодин» был заблокирован в порту Херсона, поскольку финансирование его строительства осуществляла компания «ВЭБ-Лизинг», находящаяся в украинском санкционном списке. Об этом сообщается на сайте владельца судна, компании «В.Ф.Танкер».

Судовладелец называет это «формальным» поводом для блокировки: с момента спуска на воду в 2011 году «Механик Погодин» находился на балансе компании «В.Ф. Танкер», которая единственная владеет им и несет ответственность за все действия экипажа.

Компания также отметила, что переоформила остатки финансирования «ВЭБ-Лизинга» на себя, чтобы окончательно снять основания для возможной блокировки.

Ранее первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил о том, что российское судно, начиная с 10 августа, заблокировано в порту Херсона на три года.

Борис Бабин, постпред президента Украины в Крыму, сообщал ранее о том, что танкер, принадлежащий российской компании «В.Ф. Танкер», был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Однако, как сообщала пресс-служба «В.Ф. Танкер», компания не входит ни в какие санкционные списки, а само судно, как и его экипаж, также ни разу не заходило в порты Крыма, что могло бы стать причиной санкций.