Присяжные признали Пола Манафорта виновным по 8 пунктам обвинения из 18

Жюри присяжных на суде в Александрии, штата Вирджиния (США), признали единогласно бывшего руководителя предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения из 18. Об этом сообщил Reuters.

Члены жюри после четырехдневного обсуждения посчитали, что следствие доказало вину Манафорта по пяти эпизодам налогового мошенничества, двум нарушениям банковского законодательства и одном сокрытии зарубежных счетов.

Следующее заседание суда назначено на 29 августа, в этот день будет определено, как вести процесс дальше. В деле Манафорта говорилось об обвинении в отмывании денег, отказе в регистрации в качестве иностранного агента и в препятствовании правосудию.

Его ведет прокурор Роберт Мюллер, который должен выявить связи Трампа с Россией. Согласно заявлениям стороны обвинения, Манафорт и его правая рука Роберт Гейтс работали на партию регионов на Украине в 2006-2015 годах, при этом отмывали заработанные деньги через американские и иностранные корпорации.

Манафорт и Гейтс, по мнению следствия, скрывали от властей США лоббистскую работу. В предъявленных обвинениях поясняется, что Манафорт продвигал интересы Украины по указанию экс-президента страны Виктора Януковича. Лоббистская деятельность касалась санкций в отношении Украины, выборов и так называемого «дела Юлии Тимошенко». Гейтс признал свою вину и дал показания на Манафорта.