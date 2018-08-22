В Аргентине сожгли 400 кг наркотиков из «кокаинового дела»

Власти Аргентины в присутствии министра безопасности страны Патрисия Буллрич и российского посла Дмитрия Феоктистова сожгли почти 400 кг кокаина, который обнаружили в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, сообщил ТАСС.

«Активная часть операции по пресечению поставок наркотиков закончена, но мы, безусловно, надеемся, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины», — заявил Феоктистов.

По словам Буллрич, «это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз». Она также отметила, что что благодаря совместным действиям и замене кокаина мукой удалось «разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России».

Напомним, о поставке российским спецбортом более 360 кг кокаина из Аргентины в Россию стало известно в феврале 2018 года. Чемоданы с наркотиками нашли в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе.

На данный момент по делу проходят трое сотрудников дипмиссии Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. По версии следствия, Абянов, работавший в то время завхозом посольства, помог Ковальчуку спрятать чемоданы с кокаином в школе. Дипломатов Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова задержали с поличным при получении груза в Москве.

Кроме того, еще два россиянина проходят фигурантами дела в Аргентине (в России их не подозревают). Речь идет о полицейском Иване Близнюке, охранявшим посольство, и его друге механике Александре Чикало. Их обвиняют в том, что они координировали отправку наркотиков в Москву.

Однако они вину не признают и заявляют, что первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев, проходящий по делу свидетелем, оклеветал их, чтобы отвести ответственность «от себя и других преступников и наркодипломатов».

В июле 2018 года в Россию из Германии экстрадировали еще одного из фигурантов дела Андрея Ковальчука. Его обвиняют в организации контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине. До экстрадиции бизнесмен находился под стражей в берлинской тюрьме «Моабит».

Ковальчук не признает свою вину и называет себя жертвой провокации, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы.