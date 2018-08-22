В ФСБ заявили о задержании вербовщиков ИГ в Норильске

Сотрудники ФСБ задержали группу человек в Норильске, которых в службе называют сторонниками запрещенной в России экстремисткой организации «Исламское государство». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Красноярскому краю.

По словам сотрудников пресс-службы, группа (точное количество задержанных не уточняется), склоняла и вербовала жителей региона к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов.

«Кроме того, получены данные о намерении самих организаторов ячейки примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана», — говорится в сообщении. Однако какие именно данные получила ФСБ, также не уточняется.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о содействии террористической деятельности и публичным призывам к терроризму. Часть задержанных, по версии ФСБ, дают признательные показания.

Ранее «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном и Шали. В результате атак пострадали как минимум пятеро полицейских, также есть раненые среди местных жителей