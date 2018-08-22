Автошколы раскритиковали предложенную ГИБДД реформу сдачи водительских экзаменов

Российские автошколы указали на спорные моменты в реформе по сдаче экзаменов на получение водительских прав. Согласно предлагаемым правилам, из экзамена исключат «площадку», а все упражнения перенесут в «город». Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В ДОСААФ заявили, что при выполнении специальных маневров появляется риск необъективности сотрудников полиции, так как на площадке границы упражнений обозначены разметкой и конусами, а в городе этого не будет. В автошколе отмечают, что это может спровоцировать рост коррупции.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева назвала объединение «площадки» и «города» угрозой проведению экзаменов. По ее словам, основанием для отмены экзаменов может стать невозможность выполнить обязательное упражнение «разворот» на дороге, на которой коммунальщики не убрали снег.

Ассоциация автошкол в Марий Эл указывает, что обязательным упражнением на площадке является параллельная парковка задним ходом. Если начинающий водитель будет демонстрировать ее на экзамене в городе, то это может увеличить риск аварийности.

Однако Союз автошкол Москвыи и Национальный союз ассоциаций автошкол поддержал реформу, предложенную ГИБДД.

Напомним, согласно предлагаемым правилами, задачи, которые выполняются на площадке (парковка, начало движения с наклонной поверхности и так далее), необходимо перенести в реальные условия, то есть на дороги города.

Кроме того, изменять намерены теоретическую часть. МВД хочет ввести обязательную аудио- и видеорегистрацию во время сдачи теста. Ведомство также конкретизировало минимальные и максимальные сроки пересдачи: для теории — не ранее чем через семь дней и не позднее 30, а для практики 7–60 дней.

В МВД предлагают снять запрет на езду по эстакадам во время обучения, а в правила ввести понятия «обучающий вождению» и «обучаемый вождению». Более того, в ведомстве планируют расширить количество причин для отказа в принятии экзамена, и в случае, если претендент нарушит процедуру проведения экзамена, его результаты будут аннулировать.

В апреле глава ГИБДД России Михаил Черников уже рассказывал, что в ведомстве готовятся изменить правила проведения экзамена. Главный инспектор страны тогда рассказал, что не больше 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза.