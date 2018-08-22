Американский юрист признался в совершенных по поручению Трампа преступлениях

Бывший юрист президента США Майкл Коэн признался, что по поручению Дональда Трампа платил за молчание двум женщинам, с которыми у президента были отношения. Об этом написал в твиттере адвокат Коэна Лэнни Дэвис.

Today he stood up and testified under oath that Donald Trump directed him to commit a crime by making payments to two women for the principal purpose of influencing an election. If those payments were a crime for Michael Cohen, then why wouldn't they be a crime for Donald Trump? — Lanny Davis (@LannyDavis) August 21, 2018

Как сообщает телеканал CNN, Коэн в суде Нью-Йорка признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения. Он признался в том числе в предоставлении ложных сведений в банк и нарушении правил финансирования политических компаний. Бывший юрист Трампа сдался ФБР и пошел на сделку со следствием.

По словам Дэвиса, Коэн решил признать свою вину, так как он готов «поставить на первое место свою семью и страну и рассказать правду о Дональде Трампе».

Michael Cohen took this step today so that his family can move on to the next chapter. This is Michael fulfilling his promise made on July 2nd to put his family and country first and tell the truth about Donald Trump. — Lanny Davis (@LannyDavis) August 21, 2018

Как отмечает Associated Press, Коэну грозит от четырех до пяти лет тюрьмы. Вынесение приговора ему, по данным издания, назначено на 12 декабря.

Дело против Коэна возбудили весной 2018 года, в апреле в его личном офисе прошли обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли налоговые документы и переписку с некоторыми клиентами.

Во время обысков были обнаружены, в частности, документы, касающиеся выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом в 2006-2007 годах. В начале марта Дэниелс подала к Трампу и его юристам иск с целью аннулировать это соглашение, подписанное в 2016 году. В исковых документах говорилось, что осенью 2016 года порнозвезда решила рассказать о связях с Трампом СМИ, но Коэн предложил ей заключить договор о неразглашении.