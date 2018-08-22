Новая газета

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Американский юрист признался в совершенных по поручению Трампа преступлениях

Общество

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Бывший юрист президента США Майкл Коэн признался, что по поручению Дональда Трампа платил за молчание двум женщинам, с которыми у президента были отношения. Об этом написал в твиттере адвокат Коэна Лэнни Дэвис.

Как сообщает телеканал CNN, Коэн в суде Нью-Йорка признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения. Он признался в том числе в предоставлении ложных сведений в банк и нарушении правил финансирования политических компаний. Бывший юрист Трампа сдался ФБР и пошел на сделку со следствием.

По словам Дэвиса, Коэн решил признать свою вину, так как он готов «поставить на первое место свою семью и страну и рассказать правду о Дональде Трампе».

Как отмечает Associated Press, Коэну грозит от четырех до пяти лет тюрьмы. Вынесение приговора ему, по данным издания, назначено на 12 декабря.

Дело против Коэна возбудили весной 2018 года, в апреле в его личном офисе прошли обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли налоговые документы и переписку с некоторыми клиентами.

Во время обысков были обнаружены, в частности, документы, касающиеся выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом в 2006-2007 годах. В начале марта Дэниелс подала к Трампу и его юристам иск с целью аннулировать это соглашение, подписанное в 2016 году. В исковых документах говорилось,  что осенью 2016 года порнозвезда решила рассказать о связях с Трампом СМИ, но Коэн предложил ей заключить договор о неразглашении. 

Теги:
фбр, трамп, сша, em
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