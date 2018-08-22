«Либеральная миссия» назвала осенние выборы самими неконкурентными с 2012 года

На осенние парламентские и губернаторские выборы в регионах не допустили ни одного кандидата от оппозиционных партий, «явно имеющих серьезные шансы на успех». Об этом говорится в докладе фонда «Либеральная миссия» бывшего министра экономики Евгения Ясина.

Также, по подсчетам фонда, в выборах примет участие минимальное с 2012 года количество партий и кандидатов. На выборах в заксобрания среднее число выдвинутых и зарегистрированных партсписков оказалось самым низким с 2012 года: в 16 регионах было выдвинуто 139 списков, из которых (по состоянию на 14 августа) в выборах участвует только 107.

На выборах глав регионов в среднем в каждом из 22 регионов, где пройдут выборы, было допущено 5 (в девяти регионах) или 4 (в восьми регионах) кандидата. В других четырех регионах было допущено 6 кандидатов и в одном — 3.

Из всех кандидатов в главы регионов 19 представляют «Единую Россию», 17 – КПРФ, 20 – ЛДПР, 19 – «Справедливую Россию». Из непарламентских партий больше всего кандидатов (семь) представителей у Партии Роста, по три — у «Патриотов России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, по два — у «Коммунистов России» и «Родины». Также по стране были зарегистрированы три самовыдвиженца, из которых двое — действующие чиновники, московский мэр Сергей Собянин и врио губернатора Омской области Александр Бурков.

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Среди кандидатов, имевших шансы на успех в регионах, фонд называет представителей партии «Патриоты России» в Красноярске, список Партии социальных реформ во главе с бывшим губернатором Владимиром Бутовым на выборах в Ненецком автономном округе. В Ярославской области отстранен список «Яблока» во главе с бывшим вице-губернатором Олегом Виноградовым, а в Забайкальском крае – списки Партии дела и «Родины», которые вели активную агитацию, и имевшие наибольшие шансы самовыдвиженцы.

«Либеральная миссия» в докладе отмечает роль муниципального фильтра в отсеве кандидатов: на выборах глав регионов он «остается непреодолимым препятствием для реально оппозиционных кандидатов», который, однако, «легко проходят технические кандидаты».

Напомним, на 9 сентября в России назначен Единый день голосования, в том числе и в Москве. Фильтр по подписям прошли 5 кандидатов: муниципальный фильтр прошли действующий мэр Сергей Собянин, член «Справедливой России» Илья Свиридов, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и представитель КПРФ Вадим Кумин. Позднее, по решению Мосгорсуда, к их числу присоединился основатель строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин.

В конце июля Мосгорсуд отказал не прошедшему муниципальный фильтр бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову в его жалобе на отказ в регистрации на выборах. Тот намерен дойти до Конституционного суда, чтобы обжаловать там необходимость сбора сбора подписей муниципальных депутатов.

В начале августа также стало известно, что муниципальный фильтр на выборах губернатора Владимирской области не прошел журналист Максим Шевченко. У него были обнаружены подписи 13 депутатов, которые ранее подписались за других кандидатов.