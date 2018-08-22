В Берлине по подозрению в подготовке теракта задержали россиянина. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Германии.

В сообщении говорится, что подозреваемому Магомеду-Али С. 31 год. В его квартире проходят обыски.

Задержание связано с расследованием французских властей в отношении некоего Клемента Б., арестованного в апреле прошлого года. По версии следствия, тот вместе с сообщником собирался устроить во Франции теракт с использованием взрывчатки и оружия.

Что касается россиянина, он, по версии следствия, хранил у себя дома компоненты для изготовления взрывчатки и собирался устроить теракт на территории Германии. «При помощи взрывчатого вещества радикально-исламистски настроенный подозреваемый вместе с задержанным во Франции подозреваемым Клементом Б. хотел изготовить взрывчатку. Она должна была быть приведена в действие в Германии в неизвестное время в неизвестном месте, чтобы убить и ранить как можно больше людей», — говорится в заявлении. Однако реализации замысла помешали следственные действия, которые прошли в октябре 2016 года.

Суд решит вопрос о заключении россиянина под стражу 23 августа.