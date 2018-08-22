Новая газета

Сенцов

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Facebook заявил об удалении связанных с Россией и Ираном страниц

Политика

 

Социальная сеть Facebook заблокировала связанные с Россией и Ираном страницы, группы и аккаунты. При это активность из двух стран никак не была напрямую связана между собой. Об этом представители компании сообщили в своем блоге.

Так, большая часть сообщения посвящена иранским попыткам вмешательства в американские события. О России говорится только об удалении страниц, которые ранее были названы американским правительством связанными с российской разведкой. Хотя соцсеть заявляла ранее о блокировках, прошедших еще до выборов президента США в ноябре 2016 года, новая активность была связана с освещением событий на Украине и в Сирии.

Среди удаленных были страницы, связанные с медиацентром Inside Syria, который Атлантический Совет обвинял в распространении контента в поддержку России и президента Сирии Башара Асада. При этом эти аккаунты не были замечены в деятельности, нацеленной непосредственно на США. Число заблокированных страниц, которые связаны с Россией, не упоминается.

Также Facebook отчитался о блокировке 652 связанных с Ираном страниц за «скоординированное неестественное поведение», направленное на жителей стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Великобритании и США. Компания назвала сеть аккаунтов Liberty Front Press, связанных с официальными СМИ Ирана. Помимо распространения информации без раскрытия авторства, некоторые из них были уличены и в «классическом» хакерстве с попытками взлома аккаунтов пользователей и распространения вредоносного ПО.

О блокировке аккаунтов, связанных с Ираном, так же сообщил Twitter. Всего соцсеть заблокировала 284 страниц. 

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия не единственная страна, планирующая вмешаться в промежуточные выборы 2018 года. Помимо нее, это также Китай, Северная Корея и Иран. 18 августа президент США также писал в твиттере, что «все дураки, обвиняющие только Россию, должны также посмотреть и в сторону Китая».

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 гражданам России и трем юридическим компаниям за якобы предпринятые ими действия по вмешательству в кампанию по выборам президента США. Агентство интернет-исследований, возглавляемое Евгением Пригожиным с 2014 года якобы создавало в соцсетях аккаунты граждан США, через которые вела политические дебаты, чем повлияла на ход выборов.

В июле США также предъявили обвинения 12 российским разведчикам, по данным США, являющимся сотрудниками Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). Как говорится в тексте обвинения, начиная с марта 2016 года они использовали различные средства для взломов аккаунтов волонтеров и работников президентской кампании Хиллари Клинтон, включая главу предвыборного штаба Джона Подеста. 

Теги:
va, шпиономания, кибератаки, хакеры, иран, twitter, facebook
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