Facebook заявил об удалении связанных с Россией и Ираном страниц

Социальная сеть Facebook заблокировала связанные с Россией и Ираном страницы, группы и аккаунты. При это активность из двух стран никак не была напрямую связана между собой. Об этом представители компании сообщили в своем блоге.

Так, большая часть сообщения посвящена иранским попыткам вмешательства в американские события. О России говорится только об удалении страниц, которые ранее были названы американским правительством связанными с российской разведкой. Хотя соцсеть заявляла ранее о блокировках, прошедших еще до выборов президента США в ноябре 2016 года, новая активность была связана с освещением событий на Украине и в Сирии.

Среди удаленных были страницы, связанные с медиацентром Inside Syria, который Атлантический Совет обвинял в распространении контента в поддержку России и президента Сирии Башара Асада. При этом эти аккаунты не были замечены в деятельности, нацеленной непосредственно на США. Число заблокированных страниц, которые связаны с Россией, не упоминается.

Также Facebook отчитался о блокировке 652 связанных с Ираном страниц за «скоординированное неестественное поведение», направленное на жителей стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Великобритании и США. Компания назвала сеть аккаунтов Liberty Front Press, связанных с официальными СМИ Ирана. Помимо распространения информации без раскрытия авторства, некоторые из них были уличены и в «классическом» хакерстве с попытками взлома аккаунтов пользователей и распространения вредоносного ПО.

О блокировке аккаунтов, связанных с Ираном, так же сообщил Twitter. Всего соцсеть заблокировала 284 страниц.

As with prior investigations, we are committed to engaging with other companies and relevant law enforcement entities. Our goal is to assist investigations into these activities and where possible, we will provide the public with transparency and context on our efforts. — Twitter Safety (@TwitterSafety) August 22, 2018

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия не единственная страна, планирующая вмешаться в промежуточные выборы 2018 года. Помимо нее, это также Китай, Северная Корея и Иран. 18 августа президент США также писал в твиттере, что «все дураки, обвиняющие только Россию, должны также посмотреть и в сторону Китая».

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 гражданам России и трем юридическим компаниям за якобы предпринятые ими действия по вмешательству в кампанию по выборам президента США. Агентство интернет-исследований, возглавляемое Евгением Пригожиным с 2014 года якобы создавало в соцсетях аккаунты граждан США, через которые вела политические дебаты, чем повлияла на ход выборов.

В июле США также предъявили обвинения 12 российским разведчикам, по данным США, являющимся сотрудниками Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). Как говорится в тексте обвинения, начиная с марта 2016 года они использовали различные средства для взломов аккаунтов волонтеров и работников президентской кампании Хиллари Клинтон, включая главу предвыборного штаба Джона Подеста.