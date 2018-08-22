Грузия подала в ЕСПЧ иск против России

Грузия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Грузии.

Министерство отмечает, что иск касается фактов «массовых притеснений грузинского населения» на территориях Южной Осетии и Абхазии, а также задержаний граждан Грузии на «оккупационной линии», то есть границе между Южной Осетией и Абхазией, которую Грузия не признает. Иск был подан 21 августа.

«Требование Грузии состоит в том, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в сообщении Минюста.

Ранее Грузия подавала еще два иска в ЕСПЧ против России. Первый касается депортации грузинских граждан из России, тогда суд вынес решение в пользу Грузии.

Напомним, в 2006 году в Грузии арестовали четырех офицеров ГРУ, которых обвинили в шпионаже в пользу России. После переговоров военных вернули обратно на родину, а граждан Грузии, которые находились на территории России без визы, начали насильно депортировать из страны. По данным Минюста Грузии, тогда из России были депортированы более 4500 граждан.

Второй иск относится к войне в августе 2008 года и был представлен грузинским Минюстом на заседании в мае 2018 года. Сейчас ожидается решение по нему. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские войска вступили в конфликт с Грузией на стороне неподконтрольных ей республик. Военные действия начались с обстрела южноосетинской столицы Цхинвали грузинскими войсками и продлились в течение нескольких дней. По официальной версии, Россия вмешалась в конфликт с целью обеспечения безопасности мирного населения. Итогом операции стало признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.