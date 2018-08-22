Арестованных в Петербурге фигурантов дела «Сети» доставили в Пензу

Фигурантов «пензенского дела» Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова доставили в СИЗО города Пенза. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил отец Бояршинова Николай.

«Хотели еще передать лекарства, это, видимо, не получится. Пока только доехали», — отметил он. При этом третий фигурант дела, который также в январе был задержан в Петерубрге, Игорь Шишкин, еще не был доставлен в следственные изоляторы города: «Шишкин, видимо, еще в Ярославле».

В июле стало известно о том, что Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова и Игоря Шишкина конвоировали из Санкт-Петербурга в СИЗО-1 Ярославля. Позднее адвокат Филинкова сообщил «Новой» о том, что его подзащитного и Бояршинова конвоировали из СИЗО-1 Нижнего Новгорода в Пензу.

Напомним, по «пензенскому делу» в Санкт-Петербурге и Пензе арестованы одиннадцать человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком, требуя дать признательные показания.

В октябре 2017 года в Пензе по делу «Сети» арестовали пятерых человек — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Из Петербурга также доставили Армана Сагынбаева.

В конце января в Петербурге были задержаны Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (последнему обвинение в участии в террористическом сообществе «Сеть» по ч.2 ст.205.4 УК предъявили в апреле). В июле в Пензе были арестованы еще два фигуранта — Михаил Кульков и Максим Иванкин.