Более 200 последователей «Свидетелей Иеговы» из России попросили убежище в Финляндии

Финские власти получили около 200 заявок о предоставлении убежища от российских последователей организации «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской и запрещена в России по решению суда. Об этом сообщает финское издание Lapin Kansa со ссылкой на Управление по делам беженцев.

«10 заявок были рассмотрены, и решение по большинству было отрицательным, — рассказал представитель ведомства Юхи Симиля. — Нельзя сделать вывод, что все «Свидетели Иеговы» в России подвергаются систематическим преследованиям».

При этом издание сообщает и о наличии положительных результатов. По словам Юхи Симиля, каждый случай изучается индивидуально.

Напомним, в марте Минюст признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской. В министерстве заявляли, что деятельность организации не соответствует уставу иеговистов, а около 100 материалов организации были внесены в федеральный список экстремистских публикаций.

После чего в апреле Верховный суд постановил ликвидировать религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и ее 395 региональных отделений, а имуществе передать в собственность государства.

7 июня представители «Свидетелей Иеговы» направили в Совет по правам человека при президенте России открытое письмо в связи с задержанием 17 последователей учения. Они считают, что преследования верующих несправедливы и что в стране против них ведется «травля».