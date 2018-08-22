ФСБ провела обыски в метрополитене Санкт-Петербурга

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела обыски в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обыски проводились в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК) «по факту поставок контрафактной продукции для нужд метрополитена». Их провели в помещениях самого ГУП «Петербургский метрополитен», в офисах подрядных организаций, а также в жилищах некоторых подозреваемых. В городском управлении Следственного комитета (СК) сказали, что речь идет о хищении 32 миллионов рублей.

Метрополитен Санкт-Петербурга пока не комментировал обыски.

В мае 2015 года петербургский суд арестовал средства и имущество начальника городского метрополитена Владимира Гарюгина. Под арест попали его денежные средства в размере более 31 миллиона рублей, «крупные суммы» в иностранной валюте, три земельных участка в Ленинградской области, жилой дом, автомобиль Toyota Land Cruiser и три сберегательных сертификата на 2,4 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2012 году Гарюнин решил не требовать с инвесторов компенсации за строительство вестибюля станции «Адмиралтейская», которое было сделано за счет бюджетных средств.

Его подозревали в превышении полномочий при строительстве станции. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 201 УК, но в августе 2017 года его закрыли из-за отсутствия состава преступления.