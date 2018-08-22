РБК: Кремль разрешил в кризисных регионах называть «Единую Россию» партией президента

Администрация президента России позволила использовать слоган «„Единая Россия“ — партия президента» на выборах в проблемных регионах. Об этом РБК рассказал источник, близкий к АП, и подтвердил еще один собеседник, близкий к Кремлю.

Разрешение уже получили Иркутская и Владимирская области, где состоятся выборы в заксобрания, а также Екатеринбург — там на 9 сентября намечены выборы в городскую думу.

Также, возможно, упоминание президента в предвыборной агитации «Единой России» используют в Архангельской и Ульяновской областях, но решения по этому поводу пока нет.

Как рассказал источник в партии, по рейтингу «Единой России» сильно ударила пенсионная реформа. Он добавил, что уровень поддержки единороссов просел во всех регионах, по итогам выборов в заксобрания можно ожидать падения результатов в среднем на 10–15% по сравнению с теми ожиданиями.

Накануне в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросу повышения пенсионного возраста. Депутаты договорились созвать специальную рабочую группу с широким представительством: министры, отраслевые эксперты, ревизоры, депутаты, профсоюзов и т. д.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.

9 сентября, в единый день голосования, пройдут прямые выборы руководителей в 22 регионах России, в том числе в Москве. Также состоятся выборы мэров городов, депутатов законодательных собраний и городских дум. В семи регионах состоятся дополнительные выборы в Госдуму.