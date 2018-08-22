Курс евро превысил 79 рублей

Курс евро на торгах Московской биржи превысил 79 рублей впервые с апреля 2018 года. Однако к 14:33 он скорректировался до 78,92 рублей.

Курс доллара, по данным на 14:32, составляет 67,97 рублей.

Ослабление рубля уже происходило в августе 2018 года на фоне новостей о новых санкциях США против России. В частности, 13 августа курс доллара впервые с апреля 2016 года превысил 68 рублей. В Центробанке (ЦБ) России ослабление рубля назвали «естественной реакцией» финансового рынка.

После обвала рубля ЦБ приостановил закупку валюты для Министерства финансов, но 21 августа сообщил о возобновлении процедуры.

Напомним, в начале августа США анонсировали новые санкции против России. Документ, в котором о них говорилось, был внесен в Сенат членами Республиканской партии. По словам политиков, новые санкции должны увеличить давление на Россию после ее предполагаемого вмешательства в выборы президента США, а также агрессии в Крыму и деятельности в Сирии.

8 августа «Коммерсант» опубликовал фрагменты законопроекта.

Текст законопроекта на сайте Конгресса США опубликовали 14 августа. В нем говорилось, в частности, о санкциях в отношении семи российских банков, госдолга России, о необходимости подготовки доклада о личных активах и состоянии российского президента Владимира Путина и определения, является ли Россия страной-спонсором терроризма.

Bloomberg сообщал, что Конгресс может смягчить санкции. «Мы хотим убедиться, что экономический ущерб максимально ограничивается российской экономикой, а побочные эффекты минимальны», — сказал изданию сенатор Крис Ван Холлен.