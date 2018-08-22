Суд взыскал 2,2 млрд рублей с экс-главы ФСИН и его подчиненных

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы исполнения наказаний к бывшему главе ведомства Александру Реймеру и другим его подчиненным Николаю Криволапову и Виктору Определенову по уголовному делу о мошенничестве на сумму свыше миллиарда рублей. Об этом «Новой газете» сообщили в суде.

Как рассказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль, иск ФСИН удовлетворен в полном объеме.

«С них взыскали 2 млрд 248 млн рублей в солидарном порядке», – уточнила она.

Напомним, в июне прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-директора ФСИН Александра Реймера по делу о махинациях при госзакупках электронных браслетов для подследственных. Реймера приговорили к восьми годам колонии. Его также лишили звания генерала и оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Помимо Реймера, по «делу электронных браслетов» также проходили его бывшей заместитель Николай Криволапов, который получил пять лет и восемь месяцев и 600 тысяч рублей штрафа, а также директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» Виктор Определенов. Он получил шесть лет колонии и 700 тысяч рублей штрафа.

Всех фигурантов дела обвиняли в нарушении части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество»).

Позже Мосгорсуд отменил штрафы всем фигурантам дела. Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии, а Определенов — шесть лет колонии.