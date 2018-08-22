Минобороны: в операции в Сирии приняли участие более 63 тысяч российских военных

В российской операции в Сирии приняли участие 63 012 военнослужащих, среди которых 434 генерала и 25738 офицеров, говорится в ролике «Военная операция ВС РФ в Сирийской Арабской Республике – итоги в цифрах» на Youtube-канале министерства обороны.

Согласно данным из видео, за время операции авиация совершила более 39 тыс. боевых вылетов (из которых 20 тысяч в ночное время), а силы военно-морского флота, в свою очередь, совершили 189 боевых походов.

Всего были убиты более 86 тысяч террористов, среди которых было 4,5 тысячи граждан РФ и стран СНГ.

В конце декабря на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны Сергей Шойгу заявлял, что в сирийской операции приняли участие 48 тысяч военнослужащих.

Читайте также Не спасать рядовых Вагнера. Факт перемещения стратегической авиации над Сирией не мог оставаться тайной для руководства США и России

Операция вооруженных сил в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Российские военные оказывают поддержку армии президента Башара Асада.

В декабре 2017 года президент Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике. Однако на «Прямой линии» в июне Путин говорил, что российские военные будут в Сирии до тех пор, пока это выгодно стране и на данный момент выводить их не планируется.