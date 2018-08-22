«Это дефицит доверия»: в Кремле объяснили причину проблем с доступом омбудсменов России и Украины к заключенным

Договоренности о доступе российского и украинского омбудсменов к заключенным в обеих странах были сорваны из-за «дефицита доверия». Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Причиной было то, о чем мы уже говорили: это дефицит доверия, раскоординированность действий и пока неготовность двух сторон идти на координацию», — приводит агентство слова Пескова.

Договоренность о посещении омбудсменами обеих стран заключенных достигли президенты Владимир Путин и Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 9 июня. Планировалось, что Татьяна Москалькова и Людмила Денисова посетят российских граждан в тюрьмах Украины, и украинских — в российских.

В июне Денисова приезжала в колонию на Ямале, где отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов, но ей не разрешили с ним встретиться. Ей также отказали в посещении отбывающего наказание в тюрьме «Владимирский централ» гражданина Украины Николая Карпюка.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что Денисова находится на Ямале незаконно. Москалькова также отметила, что Денисова, не получив разрешения на посещение Сенцова в колонии, «обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека».

Москалькова в свою очередь во время посещения экипажа заблокированного российского судна «Норд» изъявляла желание посетить российского журналиста Кирилла Вышинского и гражданина России Максима Одинцова, отбывающих наказание на Украине.

Денисова называла условия посещения Москальковой заключенных на Украине, среди них – обращение российского омбудсмена к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова и содействие встречи Денисовой с журналистом Романом Сущенко.