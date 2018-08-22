Пенсионерку на Урале обвинили в организации митинга за приглашение соседей на встречу с журналистами

Против жительницы уральского села Покровское Ирины Куценок возбудили административное дело за «нарушение установленного порядка проведения собрания или митинга» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает новостное агентство «Между строк».

В конце июля Куценок расклеила объявления о приезде съемочной группы «Вести Урал». Они должны были сделать сюжет о том, что в населенном пункте с 1 июня нет горячей воды.

Узнав о том, что журналисты приедут 1 августа, Куценок решила оповестить об этом жителей села с помощью объявлений и предложила им собраться у клуба. Съемочная группа сообщила, что, по словам местной администрации, воду включат 3 августа, поэтому она не приедет.

Как утверждает Куценок, заявление на нее написала глава местной администрации Марина Сельская. Она вместе с депутатом Горноуральской городской думы Аллой Семеновой встретила пенсионерку у клуба 1 августа, куда та пришла на случай, если у кого-то из жителей имеются вопросы по теме отключения горячей воды.

«Они начали на меня орать, обвинять в том, что я устраиваю несанкционированное собрание… После этого ко мне пришел участковый, сообщил о том, что мне необходимо явиться в суд. А я ведь даже и не выступала нигде, журналисты-то не приехали», — сказала Куценок.

В прокуратуре Свердловской области агентству «Ураинформбюро» сообщили, что об отключении воды жителей Покровского проинформировали еще в мае. В ведомстве уточнили, что ни от главы администрации, ни от Куценок запросов по поводу отсутствия горячей воды не поступало.

Дело будут рассматривать 30 августа. Куценок, согласно Кодексу об административных правонарушениях, может грозить штраф до 30 тысяч рублей, 50 часов обязательных работ или административный арест до 10 суток.