Глава СПЧ передаст во ФСИН просьбу о госпитализации арестованного главы Серпуховского района Шестуна

Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун заявил о необходимости госпитализации по состоянию здоровья, сообщается на сайте Совета по правам человека.

Посещавший Шестуна в СИЗО-2 «Лефортово» председатель СПЧ Михаил Федотов пообещал передать его просьбу в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее в августе суд продлил арест Шестуну до 13 ноября. Шестун находится в СИЗО с 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Дело связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году.

6 августа Шестуну отказали в регистрации на выборах — территориальная избирательная комиссия признала все собранные в его поддержку подписи недействительными. Об участии в выборах вместо Шестуна заявляла его жена Юлия, однако впоследствии суд отменил ее регистрацию.

После Басманный суд Москвы арестовал имущество и счета Шестуна, а именно половину его дома, машину Mercedes и банковские счета — в том числе и зарплатный.